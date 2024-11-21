انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية في الجامعات اليوم

انطلقت الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية في جميع الجامعات، اليوم، وفقا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ من المقرر أن تستمر الدعاية لمدة 3 أيام متتالية، تنتهي السبت المقبل، على ان تبدأ الجولة الأولى للانتخابات يوم الأحد المقبل في الكليات المختلفة.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2024-2025

وأكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن» أن هناك لجنة عليا مشكلة لمتابعة العملية الانتخابية لم ترصد أي شكاوى أو مشكلات بشأنها، أو اختراق للعملية الدعائية، مشددة على أن الجامعات تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين، وأنه لا توجد أي نوع من أنواع الدعم لأي فريق، وأن الرأي الأول والنهائي للطلاب.