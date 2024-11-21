كولر يطالب بيرسي تاو بغلق ملف الرحيل والتركيز مع الفريق الفترة المقبلة

اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا جديدا بعدما عقد جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو؛ بسبب تراجع الأخير عن مستواه في المباريات الماضية.

تحرك مفاجئ من كولر مع بيرسي تاو بشأن رحيله عن الأهلي

ووفقا لما ذكره مصدر مطلع، تحدث كولر مع بيرسي تاو بشأن غياب تركيزه في الفترة الماضية، وعدم ظهوره بمستواه المعهود، على الرغم من المستوى الرائع الذي ظهر عليه في مباراتي جورماهيا، بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ وذلك وفقًا لما ذكره مصدر داخل النادي.

وأوضح أن مدرب النادي الأهلي طالب بيرسي تاو بغلق ملف مستقبله مع الفريق والشائعات التي تخرج بين فترة والأخرى، والتركيز مع الفريق في المباريات المقبلة.

كولر يطالب بيرسي تاو بالتركيز مع الفريق

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر شدد على اللاعب أن الفترة المقبلة هامة جدًا وتحتاج جهود كل اللاعبين، وعليه عدم التركيز في أي أمور أخرى واستعادة مستواه مرة أخرى، وتجنب الأخبار السلبية برحيله عن الفريق أو العروض الأخرى، وتقديم موسم جيد مع المارد الأحمر ومساعدة الفريق في التتويج بالبطولات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري؛ حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادِ خلال شهر يناير المقبل.

وكان بيرسي تاو قد تم استبعاده من منتخب جنوب أفريقيا في الأجندة الدولية، بقرار من هوجو بروس المدير الفني لمنتخب «البافانا بافانا».

ويواجه الأهلي لمواجهة الاتحاد ‏السكندري، التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE.