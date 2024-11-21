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الأهلي يحسم مصير التعاقد مع رمضان صبحي

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
09:36 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
رمضان صبحي

رمضان صبحي

أنهي مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل بشأن عودة رمضان صبحي لاعب الفريق السابق ونادي بيراميدز، في ظل ارتباط اسم اللاعب خلال الفترة الماضية بالعودة لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

عضو مجلس إدارة الأهلي: رمضان صبحي لن يعود إلى الأهلي

وقال مهند مجدي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم سبورتس، رمضان صبحي لن يعود للنادي الأهلي، والقرار نهائي فيما يخص مسألة عودة اللاعب لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بصورة نهائية، واللاعب لن يتواجد مع الفريق خلال المواسم القادمة.

وكانت مصادر داخل نادي بيراميدز، قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، عن تجديد التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق لمدة 4 مواسم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة بصورة رسمية.

وكان رمضان صبحي، تعرض للإيقاف خلال الموسم الماضي من مسابقة الدوري، بسبب أزمة المنشطات، وتعرض اللاعب للغياب عن الفريق لفترة كبيرة، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق خلال الموسم الحالي، بعد تبرئته من جانب لجنة المنشطات النادو.

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