محمد صلاح ينشر جزءا من كتاب «محاط بالمرضى النفسيين».. كيف تعرف المختلين؟

واصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، مشاركة متابعيه لكتب علم النفس التي يقرأها، وآخرها جزء من كتاب «محاط بالمرضى النفسيين»، للكاتب توماس إريكسون، والذي شارك من قبل جزءا من كتابه أيضا.

محمد صلاح ينشر جزءا من كتاب جديد.. من هم المختلون نفسيا؟

«من هم المختلون نفسيا»، تحت هذا العنوان نشر محمد صلاح صورة من إحدى صفحات الكتاب، عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي عبر موقع الصور الشهير «انستجرام»، والتي تؤكد أن الشخص المتخل نفسيا هو الذي تعتمد 80% من قراراته على قناعات عاطفية، بينما تعتمد على 20% فقط من التحليل المنطقي.

وحرص محمد صلاح إلى إلقاء الضوء على تلك العبارة، حيث وضع خطا تحت جملتي «القناعات العاطفية» و«التحليل المنطقي»، لوصف المختلين نفسيا.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن كتاب «محاط بالمرضى النفسيين» الذي شارك محمد صلاح جزءا منه عبر «انستجرام»:

كتاب من تأليف توماس إريكسون تم نشره في 21 يونيو 2021 يتحدث عن كيفية التعامل مع سلوك الشخصية السيكوباتية يتحدث الكتاب عن أصحاب الاعتلال النفسي يتحدث عن الأشخاص الذين يتلاعبون بالمشاعر

ما صفات الشخصية السيكوباتية التي يتحدث عنها كتاب محاط بالمرضى النفسيين؟

ويستعرض الكتاب صفات الشخصية السيكوباتية والتي تأتي على النحو التالي:

اللباقة والجاذبية إشباع الرغبات الكذب المرضي النزعة إلى القوة تضخيم تقدير الذات عدم التعاطف والقسوة عدم الشعور بالذنب أو تأنيب الضمير الاندفاع السلطة والسيطرة إلقاء اللوم على الآخرين لتبرير سلوكهم المختل

ويحرص محمد صلاح باستمرار على مشاركة متابعيه للكتب التي يحرص على قراءتها، حيث سبق ونشر صورا من كتاب يحمل عنوان «محاط بالحمقى» وكتاب «فن اللامبالاة».