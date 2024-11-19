جوزيه جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأربعاء، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في دوري NILE.

الزمالك يستأنف مرانه الخميس استعدادا لمواجهة المصري

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف خلف النادي الأهلي صاحب الصدارة.