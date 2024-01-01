«تعليم قنا» تكرم الطالبين الفائزين في مسابقة أعياد الطفولة «أجمل دويتو»

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الاثنين، الطالبين الفائزين في مسابقة أعياد الطفولة (أجمل دويتو).

وكيل تعليم قنا يكرم الطلاب

وفاز كل من ماثيو عصام عدلي بمدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين (عزف عود)، والطالب ملاك عصام عدلي بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية (عزف كمانجا) بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفولة (أجمل دويتو).

كما كرم وكيل الوزارة أسماء أحمد وفيق معلم تربية موسيقية بمدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين والمشرفة على الطلاب بالمسابقة، مشيدًا بدور كل الداعمين لهذا النجاح وتنفيذ تلك المسابقات التي تمت بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، و تنفيذ ريم عفت موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية والمشرفين على الطلاب بالمدارس وأولياء أمور الطلاب

وأوضح وكيل الوزارة، أهمية الأنشطة في تنمية الشخصية ومساعدة الطلاب على اكتساب الخبرات والمهارات، إذ أن الأنشطة التربوية هي ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، وتساهم في تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية كالثقة بالنفس والاتزان الانفعالي والتعاون والتحدي والتنافس الشريف.