محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي في مدينة بيلا

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لقطاع «1» بمدينة بيلا، بالتنسيق مع شركة ترانس جاس، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمركز ومدينة بيلا.

تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز لمنازل المواطنين

وأكد المحافظ، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي، والشركات المنفذة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي بنطاق محافظة كفر الشيخ، والتي حققت طفرة نوعية في نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز لمنازل المواطنين، موجهاً بمراعاة تطبيق معدلات الأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، حفاظاً على سلامة العاملين بالمشروع وأرواح وممتلكات المواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّه تم البدء في أعمال الحفر لقطاع «1» لتوصيل الغاز الطبيعي لأهالي مدينة بيلا، بعد استكمال أعمال توصيل شبكات الخدمات والبنية التحتية بالمناطق المستهدفة، لافتاً إلى أنّ شركة الغاز بدأت في أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعي لقطاع «1» بالمدينة والذي يخدم 4 أحياء بالمدينة وهم: «حي أبو دشيش - حي القشلان - حي فرحات - شارع النيل»، وستستمر الشركة في أعمال الحفر حتى الانتهاء من توصيل الغاز لكافة المواطنين بالقطاع.

المحافظ يُكلف بإعادة إصلاح وصيانة الشوارع وإعادة الشئ لأصله

وشدّد المحافظ، على سرعة الانتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المواطنين بقطاع «1» بمدينة بيلا طبقاً للجدول الزمني المحدد ضماناً لدخول الخدمة إلى الأهالي في أسرع وقت لاحق، مكلفاً بإعادة إصلاح وصيانة الشوارع وإعادة الشئ لأصله فور الانتهاء من أعمال الحفر وتسكين المواسير، طبقاً للمواصفات الفنية.

وأثنى محافظ كفر الشيخ، على الجهد المبذول من شركة الغاز المسند لها أعمال الحفر، وتوصيل الغاز الطبيعى بمدينة بيلا في تحقيق خطى سريعة لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي لأهالي بيلا، مما كان له مردود إيجابي لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز الطبيعي، كمصدر نظيف للطاقة.