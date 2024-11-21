كفر الشيخ تبحث تجهيز سيارات إسعاف لحماية اللاعبين من الإصابات في المباريات

عقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب أطباء كفر الشيخ، ورئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، لبحث سُبل دعم الهيئة وإمداد الملاعب بسيارات الإسعاف المجهزة اللازمة أثناء مباريات كرة القدم وغيرها من اللقاءات الرياضية حرصاً على سلامة وإسعاف اللاعبين في حالة حدوث أي إصابة بأرض الملعب، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

توفير سيارات إسعاف مجهزة وطاقم للتعامل مع جهاز الصدمات

ناقش الاجتماع ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة وطاقم للتعامل مع جهاز الصدمات لإنعاش القلب والكسور والنزيف والجروح حتى تكتمل عملية نقل اللاعب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الرياضية للتوعية بكل متطلبات الرعاية الصحية والإسعافات الأولية الخاصة بإصابات الملاعب، إضافة إلى تنفيذ تعليمات الوزارة بفتح سجل طبي لكل لاعب بالفرق الرياضية بالأندية ومراكز الشباب وتوقيع الكشف الطبي قبل مشاركة أي لاعب في مباراة أو بطولة حرصاً على سلامة اللاعبين.

الاطمئنان على الإجراءات المتبعة لإنقاذ حياة اللاعبين وضمان سلامتهم

عقب الاجتماع، توجه وكيل وزارة الشباب والرياضة ونقيب أطباء كفر الشيخ ورئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، لمتابعة تجهيزات سيارة الإسعاف التي تواجدت أمام وحدة الطب الرياضي بالمديرية، والتعرف على الإمكانيات المتاحة للطاقم الطبي المصاحب لإسعاف إصابات الملاعب للاطمئنان على الإجراءات المتبعة لإنقاذ حياة اللاعبين وضمان سلامتهم.