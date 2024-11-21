سر دعوة عشاء قبلتها ليلى مراد من ممثل عالمي.. ما علاقتها بأجرها؟

تحل اليوم ذكرى وفاة ليلى مراد صاحبة الصوت العذب، والبصمة الفنية المميزة في عالم الغناء والتمثيل، والتي قدمت عشرات الأعمال الفنية طوال تاريخها، شاركها فيها كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ووصلت إلى حد من النجومية جعل أجرها أعلى من أجور نجوم عالميين، ومن بينهم من طلب لقاءها ليعرف سر الشهرة التي وصلت إليها.

أعلى أجر في تاريخ السينما المصرية

وكانت الفنانة الراحلة ليلى مراد أعلى أجر في تاريخ السينما المصرية، وتخطى أجرها ما يتقاضاه الكثير من نجوم الفن العالميين.

الممثل المسرحي الإنجليزي الشهير رولنس أوليفييه أحد هؤلاء النجوم الذين تخطتهم ليلى مراد في الأجور، ما دفعه إلى طلب لقائها ورؤيتها، ليعرف من تلك الممثلة المصرية التي فاقته نجوميةً، وأصبح أجرها في مصر أعلى من أجره في بلاده.

تفاصيل عزومة ممثل عالمي لليلى مراد

وبحسب تصريحات أشرف أباظة ابن الفنانة الراحلة مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر القناة الأولى، فإنها كانت وزوجها الفنان أنور وجدي في لندن، وعندها دعاها الممثل الإنجليزي لتناول العشاء مع زوجها، وفيفيان لي بطلة فيلم «ذهب مع الريح»، وكان ذلك في أربعينيات القرن الماضي، وقال لها إنه أراد أن يرى الفنانة المصرية التي تحصل على أجر أعلى منه.

وكان فيلم «يحيا الحب»، بداية الفنانة الراحلة مع عالم السينما، إذ كانت مولعة، وكان أول أجر تقاضته 200 جنيه، ثم وقعت عقد احتكار مع المخرج الإيطالي توجو مزراحي قيمته 8 آلاف جنيه، وفي عام 1946 كانت الفنانة ليلى مراد تتقاضى ما يقرب من 12 ألف جنيه عن الفيلم.