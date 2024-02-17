في ذكرى ميلادها الـ106.. ما قيمة أول أجر حصلت عليه الفنانة ليلى مراد؟

بجمال صوتها ورقتها الجذابة، اخترقت قلوب محبيها حتى الآن، فكانت مثلا أعلى للعديد من الفنانات سواء في الغناء أو التمثيل، إنها الفنانة ليلى مراد، التي تحل اليوم ذكرى ميلادها الـ106، ونستعرض أول أجر حصلت عليه «مراد».

فيلم «يحيا الحب»، كان بداية الفنانة ليلى مراد في عالم السينما، التي كانت مولعة بها منذ صغرها، وفق كتاب «ليلى مراد.. قيثارة قطار الغناء العربي» للدكتور محمود محمد، وكان أول أجر تقاضته «مراد» عن دورها في ذلك الفيلم هو 200 جنيه فقط.

أجر ليلى مراد خلال فترتي الثلاثينيات والأربعينيات

وحينما بدأت ليلى مراد، تظهر على الساحة الفنية وقَّع معها المخرج الإيطالي توجو مزراحي، عقد احتكار بقيمة 8 آلاف جنيه لمدة عامين، إذ كان يمثل أعلى أجر حصلت عليه مطربة في فترتي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وأطلق عليها بأنها الفنانة الأعلى أجرًا في العالم كله.

وفي عام 1946، كانت الفنانة ليلى مراد تتقاضى ما يقرب من 12 ألف جنيه عن الفيلم الواحد، وفق ما أوضحه الفنان الراحل سمير صبري في كتابة «حكايات العمر كله»، خلال حديثه عن الصدفة التي جمعته بالفنانة خلال وجودها في أحد الأفراح كصديقة مقربة من العروس، فهي كانت بمثابة أيقونة بالنسبة له.

أعمال ليلى مراد التي حملت اسمها

جدير بالذكر أن الفنانة ليلى مراد هي أكثر فنانة حملت أفلامها اسمها، ومنها «ليلى بنت مدارس»، «ليلى بنت الريف»، «ليلى»، «ليلى في الظلام»، «ليلى بنت الأغنياء»، «ليلى بنت الفقراء».