حفيدة الموسيقار محمد عبد الوهاب: جدي كان مغرما بالاستماع إلى ليلى مراد

أكدت زينب أباظة حفيدة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، أن الفنان إيهاب توفيق فاز بمسابقة نظمها جدها للغناء، مشيرة إلى أن «عبد الوهاب»، طلب منها أن يسمع مطربها المفضل عالميا، وقدمت له أحدث أغاني مايكل جاكسون وأعجب به.

كان مغرما بالاستماع إلى ليلى مراد

أوضحت «أباظة» خلال استضافتها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكذبوا» المذاع عبر قناة cbc، تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن جدها كان لديه شيء جميل وإلا لم تكن هذه الجماهير قد أحبته بهذا الشكل قائلة: «جدي كان مغرما بالاستماع إلى ليلى مراد»، مشيرة إلى أن عبد الوهاب كان يكره عدم الالتزام بالمواعيد.

كان يحب الجلوس بمفرده

تابعت حفيدة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، أن جدها كان يتمتع بطقوس معروفة عنه، من بينها الجلوس بمفرده، والسير في طرقة المنزل، ويقوم بدندنة بعض الأغاني، موضحة أنه كان يحب النظام في حياته وكان دائما ما يقوم بتناول وجبة العشاء بمفرده، وفي يوم تجمع العائلة يكون برفقتنا، كان تحضر على ذهنه فكرة لحن، ويغادر جلسة العيلة ويقوم بالجلوس بمفرده بمكان هادئ ويبدأ في اللحن».