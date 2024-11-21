أغرب الصور الطبيعية خلال 2024.. نمر عجيب وجنين وحيد القرن ومفارقة نادرة

مع اشتهار ناشيونال جيوجرافيك بالصور الخلابة، يُظهر إصدارها الأخير من صور العام وتحديدا لشهر ديسمبر 2024، أكثر الصور المذهلة التي تم التقاطها خلال هذا العام والتي وصفتها بـ«صور تلتقط عجائب عالمنا»، فكيف ظهرت عجائب العالم؟.

بحسب موقع «دايلي ميل» اختارت ناشيونال جيوجرافيك من بين نحو 2.3 مليون صورة، 20 صورة مذهلة من شأنها أن تثير الأفكار وتذهل العقول، والتي نشر الموقع البريطاني أبرزها.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أغرب الصور التي اختارتها ناشيونال جيوجرافيك لعام 2024:

نمر أسود نادر

ظهرت لقطة تضم نمرا أسود نادرا، وهو النمر المعروف بخطوطه المندمجة، حيث كان يقوم بدورية في محمية سيميليبال للنمور في شرق الهند.

صورة مذهلة أخرى تم نشرها لطائر البطريق الإمبراطوري الصغير في القارة القطبية الجنوبية وهو يقفز من جرف يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا للسباحة لأول مرة.

وشرحت ناشيونال جيوجرافيك صورة الطائر قائلة: «تتكاثر الأنواع عادةً على الجليد البحري المنخفض، ولكن تم العثور على بعض المستعمرات على أرفف جليدية أعلى وأكثر ثباتًا، وهو السلوك الذي من المرجح أن يصبح شائعًا بشكل متزايد مع تغير المناخ، بعد أن تركهم والديهم قبل شهر، يجب على الصغار أن يعتمدوا على أنفسهم ويجدوا الطعام عن طريق الصيد في البحر»؟.

صورة مذهلة أخرى كان بطلها بركان فويغو في جواتيمالا، والذي يثور باستمرار منذ عام 2002، تكشف ناشيونال جيوغرافيك: «إن المشي لمدة يوم واحد على توأمه الخامل، أكاتيناندو، وعبر الوادي يمنح المغامرين إطلالة من خط قمة فويغو، يمكن أن تحدث الانفجارات عدة مرات في اليوم».

مفارقة تحدث لأول مرة منذ 221 عاما

لحظة نادرة في عالم الحشرات، نشرتها ناشيونال جيوجرافيك أيضا، والتي وصفتها: «تقضي الحشرات الدورية 13 عاما في الأرض وبعضها يقضي 17 عامًا، ثم تخرج للتكاثر، وفي مايو ويونيو الماضيين، حدثت مفارقة للمرة الأولى منذ 221 عامًا، بظهور النوعين معا في وقت واحد في الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة على التوالي، وملأت الهواء بالاهتزازات عندما نادت للتزاوج».

آخر الصور التي اختيرت كانت لعالم في كينيا يحمل جنين وحيد القرن الذي يبلغ من العمر 70 يومًا، والذي تم الحمل به عن طريق التلقيح الصناعي (IVF)، ونفقت أمه البديلة بسبب عدوى بكتيرية.