3 مناطق أثرية بالفيوم ضمن «كنوز مصر المفقودة» على «ناشيونال جيوجرافيك»

أعلن سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، أنّ مناظق أثرية مختلفة بمحافظة الفيوم ستظهر في برنامج «كنوز مصر المفقودة» على قناة «ناشيونال جيوجرافيك» قريبًا، موضحًا أنّ شركة «وندفيل فيلم» البريطانية قامت بتصوير 3 أفلام وثائقية عن مناطق أثرية بالمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك ضمن الموسم الرابع من سلسلة الأفلام الوثائقية «كنوز مصر المفقودة»، التي تُسلط الضوء على جهود وزارة الأثار المصرية في استكشاف وحماية تاريخ مصر القديمة.

فيلم وثائقي عن هرم سيلا

وصرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم في بيان صحفي، أنّ «ناشيونال جيوجرافيك» صورت مؤخراً فيلمًا وثائقيصا عن منطقة هرم سيلا، بالإضافة إلى توثيق قيام البعثة الأمريكية التابعة لجامعة «برجهام يونج» الأمريكية برئاسة الدكتور كيري موهلستين بالعمل في الهرم، والتي بدأت أعمالها بالمنطقة في أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

تاريخ هرم سيلا الأثري

وأضاف مدير عام الآثار، أنّ هرم سيلا يقع على الحافة الشرقية لمحافظة الفيوم، وتم اكتشافه من قبل المهندس الأثري بورخارد، وهو يختلف في تصميمه عن الأهرامات التقليدية، وقد بني فوق أحد المرتفعات الصحراوية المعروفة بجبل الروس خارج نطاق الوادي، مُشيراً إلى أنّ هذا الهرم مبني من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 12 متر، وطول قاعدته 30 متر، ويشبه هذا الهرم فى تصميمة مجموعة من الأهرامات صغيرة الحجم منتشرة في مصر.

فيلم وثائقي عن هرم هوارة

وأشار مدير عام آثار الفيوم، إلى أنّه جرى تصوير فيلم وثائقي أيضاً عن هرم هوارة بالفيوم، وهو أحد أهرامات الفيوم الثلاثة مع هرمي اللاهون وسنفرو في سيلا، والذي بناه الملك إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 في قرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم.

هوارة.. ارتفاع أكثر من 58 مترًا

وأوضح الشورة أنّ هرم هوارة، بُني من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيري، مُشيرًا إلى أنّ ارتفاعه الأصلي كان يبلغ 58 مترًا وطول كل ضلع 105 مترات، بينما يبلغ ارتفاعه حاليًا حوالي 45 متراً، موضحاً أنّه يحتوي على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن.

تصوير منطقة آثار جرزا بالفيوم

في سياق متصل، لفت أشرف صبحي رزق الله مدير الحفائر والبعثات بمنطقة آثار الفيوم، إلى أنّه تم تصوير فيلم وثائقي عن منطقة آثار جرزا بالفيوم، والحفائر التي تقوم بها البعثة المصرية في المنطقة، وذلك لأول مرة في تاريخ محافظة الفيوم.

جرزا مستعمرة جنود بطليموس الثاني

وكشف مدير الحفائر والبعثات بمنطقة آثار الفيوم، أنّ منطقة جرزا تقع شمال قرية الروبيات بمركز طامية بالقرب من طريق القاهرة - أسيوط الغربي، وأسسها بطليموس الثاني لتكون مستعمرة لجنوده، واسمها اليوناني "فيلادلفيا"، مُشيراً إلى أنّه عُثر بها على أرشيف شخص يدعى "زينون" كان يدير أملاك لأحد السادة، والأرشيف يضم خطابات أعمال ترميم قام بها في منزل هذا السيد ووجدوا فاتورة خاصة بـ "النقاش" يطلب فيها أجره، كما عُثر فيها على برديات أخرى تؤكد أنّ المدينة كانت مركزاً زراعياً هاماً في العصر الروماني.

تصوير حفائر البعثة المصرية بجرزا

ونوّه إلى أنّه خلال الفيلم التسجيلي، جرى تصوير الحفائر التي تُجريها البعثة المصرية في المنطقة برئاسة الدكتور باسم جهاد فتحي بإشراف جمال أبو بكر مدير عام آثار مصر الوسطى، والدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

تجدر الإشارة إلى أنّ منطقة آثار الفيوم شهدت في الأعوام الاخيرة، قيام عدد كبير من التلفزيونات العالمية بالتصوير في المناطق الأثرية في أعقاب افتتاح حجرة الدفن الملكية في هرم اللاهون عام 2019 ، أبرزهم التلفزيون الأمريكي، والياباني، والصيني، والفرنسي، والإنجليزي.