تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد.. اضبطها الآن

تعد الأفلام الوثائقية من أكثر المحتويات التي يفضل مشاهدتها محبو التعلم ومعرفة الأشياء الجديدة، إذ أنها تتيح للأشخاص الذين لا يحبون القراءة فرصة الاطلاع على كل ما هو جديد دون الحاجة للقراءة، وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات التي تنتج أفلام في الكثير من المجالات المختلفة، ما يجعل محبو مشاهدة تلك الأفلام يهتمون بمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد لضبطها على التلفزيون.

وتهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك بإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات، سواء كانت عن الحياة البرية أو عالم البحار أو الطبيعة والحيوانات، وغيرها من المجالات الأخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد، كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد

وجاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

- التردد: 11411.

- جودة قناة ناشيونال جيوغرافيك: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

بينما جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على القمر الصناعي عرب سات، كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11526.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصويب: قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.