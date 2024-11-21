محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الأسبوعية الجديدة على مساحة 6 أفدنة

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، السوق الأسبوعية الجديدة الذي تم إنشاؤه على مساحة 6 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ، في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتنظيم الأسواق داخل المحافظة، فضلًا عن توسعة وتنظيم الشوارع الداخلية بالمدن، والحفاظ على مظهرها الحضاري، لتحقيق الحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

جولة ميدانية لتفقد السوق الأسبوعية الجديدة

وأجرى المحافظ جولة ميدانية لتفقد السوق الأسبوعية الجديدة بعد نقلها إلى موقعها الجديد الذي يقع على مساحة 6 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ، بهدف التأكد من جاهزية السوق لاستقبال المواطنين، حيث يأتي إنشاؤها في إطار التنظيم والتوسع في خطة تطوير الأسواق على مستوى المحافظة.

إنشاء أسواق حضرية جديدة في مراكز مدن كفر الشيخ

وكلّف بمتابعة السوق الأسبوعية الجديدة وفقًا للخطة الموضوعة، وفي إطار جهود المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، مشددًا بالحفاظ على نظافة الأسواق، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى الأسواق الجديدة، مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، ومواجهة الإشغالات، والأسواق العشوائية، لتحقيق الانضباط المروري، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن إنشاء أسواق حضرية جديدة في مراكز مدن المحافظة، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وتعزّز المظهر الحضاري لأبناء المحافظة.