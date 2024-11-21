في جولة ميدانية.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع الأساسية في المتاجر

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الشركة العامة لتجارة الجملة «دلتا ماركت» بوسط مدينة كفر الشيخ، لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدًا على متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة.

المحافظ يتابع توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

واطلع المحافظ، على كل السلع المتوفرة في الشركة العامة لتجارة الجملة «دلتا ماركت»، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتوافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين من بينها من السلع الاستهلاكية الأساسية مثل «الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والأسماك»، وغيرها، وتعرف على أسعار السلع والمواد الغذائية، ونسب التخفيض على المعروضات من السلع، وإعلان ذلك بقوائم الأسعار للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ تلك الحملات تشمل أيضًا متابعة التخفيضات التي تُقدمها المعارض المختلفة على مستوى المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين.

تحسين مستوى الخدمات في مختلف المرافق بالمحافظة

وخلال جولته استمع المحافظ، أيضًا إلى عدد من المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم، معربًا عن حرصه الدائم على التواصل الميداني المباشر مع الأهالي لفحص طلباتهم، وحل مشكلاتهم، موجهًا بالاستمرار في دراسة كل مطالب المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات في مختلف المرافق بمحافظة كفر الشيخ.