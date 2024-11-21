الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3988 لسنة 2024، بشأن استبدال عبارة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بعبارة جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك في العدد رقم 46 مكرر في 19 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل عبارة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بعبارة «جامعة مصر التكنولوجية الدولية1K أينما وردت في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:

تخضع الجامعة لإشراف جامعة حلوان، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها في موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمي 2025/2024.