«لو بتتعلم السواقة جديد».. كل ما تود معرفته عن علامات وإشارات المرور

عند تعلم القيادة حديثًا يحتاج الراغبون في تعلم القيادة إلى فهم ومعرفة الإشارات الخاصة بالمرور، حتى يستطيعون السير على الطرقات بأمان، وحتى لا يتعرضون لارتكاب أخطاء تعرضهم للمخالفات أو المسائلة القانونية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية دلالات إشارات المرور، حتى يتمكن المواطنون من حفظها جيدًا قبل القيادة على الطرقات، ونوضح من خلال هذا التقرير ما هي علامات وإشارات المرور، كالتالي:

ماذا تعني إشارات رجال المرور اليدوية؟

- مد الذراع الأيسر مرفوعًا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف.

- مد الذراع الأيمن أفقيًا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف.

- مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من أي اتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين، ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلي للمركبات.

- تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعنى السماح بمرور المركبات في الاتجاه الذى يشير إليه اتجاه دوران الذراع في حركة من أعلى إلى أسفل.

- تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعنى إيقاف مستعملي الطريق الموجه إليهم هذا النور.

ماذا تعني الإشارات الضوئية المخصصة لسير المركبات؟

تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:

1- الإضاءة غير المتقطعة أو المستمرة:

- النور الأخضر: يعني استمرار سير المركبات.

- النور الأحمر: يعنى وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذى يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.

- النور البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر، ويعنى أنَّه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو تخطى منطقة عبور المشاة، وفى حالة عدم إمكان التوقف بأمان فيستمر سير المركبة.

2- الإضاءة المتقطعة

- النور الأحمر: وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطى منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ.

- النور البرتقالي: ويعنى السماح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين، ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالآتي:

*إذا كانت في وضع رأسي يكون الترتيب (أحمر – برتقالي – أخضر)، ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة.

*إذا كانت في وضع أفقي يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلى اتجاه حركة المرور.

ماذا تعني الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة؟

وتتمثل معاني الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة في الآتي:

1- الإضاءة غير المتقطعة أو المستمرة:

- النور الأخضر: يعنى السماح للمشاة بعبور الطريق.

- النور الأحمر: يعنى حظر عبور الطريق على المشاة، ويمكن استخدام النور البرتقالي للدلالة على نفس هذا المعنى.

2- الإضاءة المتقطعة

- النور الأخضر: يظهر عند قرب انتهاء النور الأخضر وذلك لحث العابرين على سرعة العبور.

- النور البرتقالي: وتزود به أماكن عبور المشاة في غير التقاطعات وتكون أولوية المرور في هذه المناطق للمشاة.

ماذا تعني الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكة الحديد؟

يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدي المركبات الأخرى، بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات.

ماذا تعني الخطوط الموضحة على سطح الطريق؟

- خط الوقوف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها استجابة لعلامة «قف» أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور في التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات.

- خطوط عبور المشاة: وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهى على نوعين:

1- خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية.

2- خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها.

3- خطوط أخرى: كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها علامات المرور الدولية.