سميرة سعيد تحيي أرشيفها الفني بالذكاء الاصطناعي

بدأت سميرة سعيد خطوة جديدة ومبتكرة في الترويج لأعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، حيث لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة، بطريقة حديثة.. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

وفي إطار جهودها المستمرة لإحياء أرشيفها الفني، تعمل الفنانة سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على يوتيوب بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية.

آخر أعمال الديفا سميرة سعيد

وكان آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد، طرحها لأغنية «زن» ألحان عمرو مصطفى، كلمات مصطفى ناصر، وتوزيع موسيقى تيم، وطرحتها عبر جميع المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي الرابعة لها بعد أغاني «كان، فن التغافل، وكداب».

ويعتمد فريق عمل سميرة سعيد على أحدث التقنيات الحديثة لتحسين جودة الصوت، والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى «كليبات، البومات، حفلات» بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات في الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.