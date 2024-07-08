سميرة سعيد: «جمهور مهرجان موازين ذواق.. وحفلي أعاد لي ذكريات الطفولة»

أعربت سميرة سعيد، عن سعادتها بحفلها في مهرجان موازين، مؤكدة أنه من أجمل الحفلات التي قدمتها، ودورته الـ19 تُشكل عودة له من جديد.

وأضافت سميرة سعيد في بيان لها، عن عودة الكثير من الذكريات لها بعد الوقوف على المسرح، إذ وقفت على مسرح محمد الخامس في طفولتها وهي بعمر الـ12 سنة، تٌغني لجمهور كبير، مُشيرة إلى تفاعل الجمهور معها، وترديده أغنياتها القديمة والحديثة، وهو ما يُؤكد أن جمهور مهرجان موازين ذواق والوقوف أمامه ليس سهلا.

وامتدت الحفلة على مسرح محمد الخامس إلى 3 ساعات، وسط هتافات كبيرة من الجمهور الذي ظل يُردد «ديفا ديفا»، وهتف أيضا لنجل سميرة سعيد شادي، الذي حرص على الصعود للمسرح لالتقاط بوكيه ورد قدمته إحدى المعجبات للديفا سميرة سعيد، لٌتقدمه سميرة سعيد لجمهورها قائلة «ولدي».

على مدار الساعات، قدمت سميرة سعيد أجمل أغنياتها في الحفل، وبدلت ملابسها مرتين، حيث حرصت على ارتداء ملابس مستوحاة من القفطان المغربي، وحضر الحفل أشقاء الديفا عادل وزوجته وغزلان وزوجها ونجوى، وطلب الجمهور إعادة غناء أغنيتها الشهيرة «قال جاني بعد يومين»، فيما تفاعل الجمهور مع الديفا في أغنيتها المُختلفة ومنها أغنية «وعدي» التي رددها الجمهور بالكامل وسط حضور عدد من رجال الدولة والمسؤولين.