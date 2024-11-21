سوهاج تحتفل بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، احتفالية بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بحضور الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة، أمين عام هيئة كبار العلماء، واللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام محافظة سوهاج نيابة عن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

نشر الفكر الوسطي الأزهري

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم للشيخ حاتم الحرزاوي، وفي كلمته رحب الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية بالحضور، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به المنظمة في نشر الفكر الوسطي الأزهري ومواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدا على التطورات الإيجابية التي يشهدها فرع المنظمة في سوهاج.

زيادة الفعاليات والبرامج خلال الفترة المقبلة

من جهته، استعرض الدكتور عباس شومان مسيرة المنظمة منذ نشأتها ودورها المحلي والدولي في تعزيز الفكر الوسطي، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المنظمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الفعاليات والبرامج التي تسهم في تحقيق أهداف المنظمة.

وفي ختام الاحتفالية، قام الدكتور عباس شومان بإهداء درع المنظمة للواء محافظ سوهاج، وتسلمه نيابة عنه اللواء علاء عبدالجابر، كما تم تكريم الدكتور أحمد حمادي تقديرًا لجهوده المخلصة في خدمة الأزهر الشريف ودعم أنشطة المنظمة.

تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز التواصل مع خريجي الأزهر الشريف في مختلف أنحاء العالم.