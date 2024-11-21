إصابة عمر سيد معوض بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية

أعلن عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي السابق ونادي ريال بيتيس الإسباني الحالي عن إصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي في فترة قصيرة بعد إصابته من قبل بنفس الإصابة وقبل الرحيل لفريق ريال بيتيس.

وكتب عمر سيد معوض عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: «الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا مقدر أن أتعرض لإصابة أخرى في الرباط الصليبي للمرة الثانية في وقت قصير، لكن هذه المرة مختلفة، أنا راضٍ جدًا عن قضاء الله، والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل، لذا فإنني بإذن الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع».

وتابع: لقد حان الوقت لإعادة البدء وإعادة الضبط وإعادة البناء وإعادة التركيز على حلمي، كل شيء يتعلق بالوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت مرات عديدة لكن هذه المرة هي مجرد البداية ولن تنتهي حتى أفوز.

عمر معوض انتقل لريال بيتيس أكتوبر الماضي

وكان النادي الأهلي أعلن في أكتوبر الماضي عن انتقال عمر سيد معوض لفريق ريال بيتيس إلا أن اللاعب لم يبدأ مع الفريق بشكل رسمي وكان في فترة إعداد ومن المقرر أن يتم حسم أمره مع النادي الإسباني خلال الساعات المقبلة والإعلان عن تفاصيل هامة أخرى تخص مستقبل اللاعب.