فريق الاتحاد السكندري يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي بدوري Nile

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى القاهرة، للمبيت والدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الأهلي غدا.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي غدًا الجمعة على ملعب ستاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري Nile.

قائمة زعيم الثغر لمواجهة الأهلي

كان القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأخضر، أعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي وضمت 22 لاعبًا هم «المهدي سليمان، صبحي سليمان، أحمد دعدور، عمرو صالح، مروان داود، محمد المغربي، عبد الله بكري، محمود شبانة، كريم يحيي، مصطفى إبراهيم، أحمد الشيمي، مورو ساليفو، عبدالغني محمد، كريم الديب، عمر الوحش، ناصر ناصر، إسلام سمير، بنجامين بواتينج، فان ديريك، عمرو جمعة، فادي فريد، إيمانويل.

محمود متولي خارج قائمة الاتحاد

شهدت القائمة خروج محمود متولي وهشام عادل بسبب الإصابة فيما يغيب البرتغالي فيليب ناسيمنتو لخضوعه لبرنامج تأهيلي وعبدالرحمن خالد جبنة بسبب قرار تأديبي.

من جانبه حرص بابا فاسيليو المدير الفني للفريق على فرض سياجا من السرية على معسكر الفريق، لزيادة تركيز اللاعبين.

كان بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأخضر، تسلم من معاونيه، تقريرًا شاملًا عن فريق الأهلي وأبرز لاعبيه وطريقة أدائه التكتيكية، ونقاط القوة التى يتميز بها والثغرات ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها خلال المباراة.