كولر يتراجع عن مصير الصفقة الجديدة في الأهلي.. والمفاضلة بين «ثلاثي»

أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، اتفاق لجنة التخطيط مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بدعم خط الدفاع بصفقة محلية خلال انتقالات يناير على مستوى خط الدفاع.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إنّ كولر اقتنع بفكرة لجنة التخطيط لدعم خط الدفاع بصفقة محلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ لدعم دفاعات الفريق خاصة في ظل إصابة أشرف داري الوافد الجديد.

كولر يتراجع عن موقفه في الصفقة الجديدة.. والمفاضلة بين 3 لاعبين

وأكد أنّ لجنة التخطيط في الأهلي أقنعت المدير الفني بدعم الفريق للتعاقد مع صفقة محلية في خط الدفاع، خشية حدوث أزمة كبيرة في الفريق خلال الموسم الحالي؛ وبسبب صعوبة استقدام مدافع أجنبي في ظل وجود أكثر من لاعب أجنبي في القائمة، فضلا عن عدم حسم مصير التونسي علي معلول.

وأضاف المصدر أنّ هناك أكثر هناك 3 مدافعين يتم المفاضلة بينهم في الوقت الحالي وهم محمد إسماعيل مدافع فريق زد، ومحمد ربيعة مدافع سموحة، وأحمد خليل كالوشا مدافع فريق إنبي، للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد ‏السكندري، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE، على ستاد السلام.