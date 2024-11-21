تامر كروان: المخرج يسري نصرالله جربني في موسيقى مشهدين قبل العمل بفيلم «المدينة»
كتب:
بسمة شطا
05:29 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
تامر كروان
انطلقت منذ قليل الندوة الخاصة بالموسيقار تامر كروان، ضمن فعاليات اليوم الأخير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين.
الموسيقار تامر كروان: أعبر عن السينما
صرح الموسيقار تامر كروان خلال الندوة قائلاً: «أنا بعتبر نفسي سينمائي صرف، بشتغل موسيقى للتعبير عن السينما والتليفزيون، دا التعبير عن إحساسي بشغلتي».
وأضاف: «قبل فيلم (المدينة) كنت وصلت لمرحلة بدأت فيها التجربة، وبدأت أتعلم حاجات كتير، بقيت أفهم وأحلل أفلام ودرست الموسيقى، فكان فيه طريقين: الموسيقى والسينما، وكان لازم الجمع بينهما».
تفاصيل فيلم المدينة
وأضاف الموسيقار: «تامر عزت كان السبب في تقديمي موسيقى فيلم المدينة، وقتها يسري نصر الله (المخرج) رحب جداً بالفكرة، وأعطاني مشهدين للتجربة، وقال لو تمام هنكمل، وفعلاً كملنا».