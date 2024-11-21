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تامر كروان: المخرج يسري نصرالله جربني في موسيقى مشهدين قبل العمل بفيلم «المدينة»

كتب:

بسمة شطا
05:29 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
تامر كروان

تامر كروان

انطلقت منذ قليل الندوة الخاصة بالموسيقار تامر كروان، ضمن فعاليات اليوم الأخير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين.

الموسيقار تامر كروان: أعبر عن السينما 

صرح الموسيقار تامر كروان خلال الندوة قائلاً: «أنا بعتبر نفسي سينمائي صرف، بشتغل موسيقى للتعبير عن السينما والتليفزيون، دا التعبير عن إحساسي بشغلتي».

وأضاف: «قبل فيلم (المدينة) كنت وصلت لمرحلة بدأت فيها التجربة، وبدأت أتعلم حاجات كتير، بقيت أفهم وأحلل أفلام ودرست الموسيقى، فكان فيه طريقين: الموسيقى والسينما، وكان لازم الجمع بينهما».

تفاصيل فيلم المدينة

وأضاف الموسيقار: «تامر عزت كان السبب في تقديمي موسيقى فيلم المدينة، وقتها يسري نصر الله (المخرج) رحب جداً بالفكرة، وأعطاني مشهدين للتجربة، وقال لو تمام هنكمل، وفعلاً كملنا».

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