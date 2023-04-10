تامر كروان: قدمت موسيقى غير تقليدية في «رسالة الإمام».. والتحضير استمر 60 يوما

شارك الموسيقار الكبير تامر كروان خلال الموسم الدرامى الرمضانى بوضع الموسيقى التصويرية لعملين من أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هما «1000 حمد الله ع السلامة» للفنانة القديرة يسرا، و«رسالة الإمام» للفنان خالد النبوى.

تحدث «كروان»، فى بداية الأمر، عن وضعه الموسيقى التصويرية لمسلسل الفنانة يسرا، قائلاً: «من الأمور الشيقة والجميلة التعامل مع الفنانة الكبيرة يسرا، وهذا العام قدمت لها موسيقى مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، والموسيقى كانت مرنة، خاصة أن العمل كوميدى، ويدور فى إطار بين الكوميديا والعاطفة، ودورى هنا هو التأكيد على الموقف الكوميدى وبلورته».

وبسؤاله عن استخدامه بعض الموسيقى الحزينة فى المسلسل، قال لـ«الوطن»: «هناك بعض المشاهد الإنسانية فى المسلسل لم يكن باستطاعتنا استخدام الموسيقى السريعة الكوميدية، مثل مشاهد افتراق يسرا عن ابنتها مايان السيد، صنعت لها موسيقى حزينة بعض الشىء ولكن بروح كوميدية بسيطة، لأن العمل بشكل كامل يدور فى إطار كوميدى إنسانى».

أما عن مسلسل «رسالة الإمام»، فقال «كروان»: «وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل رسالة الإمام أخذ فترة تحضير وعمل متوسطة، حيث إننى نفذت الموسيقى فيما يقرب من شهرين، بعد أن جلست مع مخرج العمل الفنان الليث حجو، وهو لديه رؤية إخراجية مختلفة تماماً عن التى قدمت من قبل فى الأعمال التاريخية والدرامية، هو يقدم العمل ليس كما اعتدنا على كونه تاريخياً فقط، بل كان يسعى خلال العمل على المسلسل أن يقدم فيه جزءاً من الحداثة، واتفقنا على أن نقدم موسيقى تشبه الفترة التاريخية التى يدور حولها زمن المسلسل، حيث إن هدفى الكبير فى العمل كان تقديم موسيقى مختلفة ومؤثرة على المشاهد أثناء مشاهدته للأحداث، حيث إننا قدمنا فى العمل الأوركسترا، واستخدمنا آلات موسيقى إلكترونك لإيصال ما نريده للمشاهد».

وعن استخدام الأوركسترا فى العمل، قال: «الأوركسترا دايماً تقدم نغمات وأصوات محايدة لا تستطيع أن تجزم أنها قديمة أو حديثة، على عكس مثلاً نغمة البيانو، لم يكن قد اخترع فى الزمن الذى نقدم فيه المسلسل، ولكى لا أستخدم البيانو، قمت باستخدام الهارب لكى أضفى روح البيانو ولكن مواكبة للتاريخ المصرى الذى كان الهارب من أهم الآلات الموسيقية التى ابتكرها المصريون».

وعن الاختلاف بين وضع موسيقى لعملين مختلفين مثل «1000 حمد الله ع السلامة»، و«رسالة الإمام»، قال: «بالنسبة لى العدد كان جيداً للعمل عليه، وأنا دوماً أحب أن تكون الأعمال المعروضة علىّ مختلفة عن بعضها البعض، كما أن هناك فوارق عديدة بينها، الأساس فيها هو محتوى العمل، فالأول عمل اجتماعى كوميدى، يعتمد على الموقف والإفيه، أما الأعمال التاريخية والدينية فتحتاج إلى ملحميات فى الموسيقى، ويكون فيها للموسيقى دور كبير فى إيصال الرسالة فى النهاية، فهى جزء لا يتجزأ من العمل».