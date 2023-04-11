تامر كروان: مخرج رسالة الإمام طلب موسيقى غير تقليدية

كشف تامر كروان صاحب الموسيقى التصويرية بمسلسل الإمام الشافعي، عن طلب مخرج مسلسل الإمام الشافعي الليث حجو، خلال وضع الموسيقى التصويرية للعمل، «قالي مش عايز موسيقى تقليدية للمسلسلات الدينية، فقلت الحمد لله، لإني مبحبش الموسيقى التقليدية».

الصورة بمسلسل الإمام الشافعي تتسم بالحداثة

وأضاف كروان في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن الموسيقى التصويرية التي تم وضعها كانت مناسبة وأكثر ملائمة لمسلسل الإمام الشافعي، إذ أن الصورة بالمسلسل تتسم بالحداثة، ومغايرة عن غيرها من المسلسلات الدينية والتاريخية، كاشفًا عن استهدافه عدم تكرار الموسيقى التقليدية والتي كانت رائجة جدًا وناجحة جدًا بعصرها كأغنية مسلسل محمد رسول الله لياسمين الخيام.

وأشار صاحب الموسيقى التصويرية بمسلسل رسالة الإمام، إلى أنه بمجرد سماع المخرج الليث حجو المقطوعة الموسيقية الأولى أعجب بها كثيرًا، خاصة وأنها خارج الإطار التقليدي وهو ما كان يبحث عنه مخرج العمل، «أول ما سمعته أول مقطوعة أنبسط جدًا قالي هو ده الاتجاه وكملنا في هذا الاتجاه».

وأكد أنه أستخدم آلات غربية بالموسيقى التصويرية بمسلسل رسالة الإمام الذي يتناول قصة الإمام الشافعي، غير أنه أعتمد على آلات غربية لها معادل بالثقافة الشرقية، كاستخدام التشيلة كآلة سولو كمعادل لآلة الربابة.

صعوبات واجهت فريق العمل

وكشف عن صعوبة وضع موسيقى تصويرية بمفردات العصر الحالي لمسلسل تاريخي، خاصة وأن مسلسل الإمام الشافعي له بعد ثقافي معين، لافتًا إلى أن طلب المخرج بالخروج خارج الإطار التقليدي أسعده كثيرًا خاصة مع تغيير الصورة بالمسلسل عن غيره من المسلسلات التاريخية.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، يوميًا في رمضان في الساعة 6.30 مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، تليها الإعادة الثانية في الساعة 11 صباحًا، وتكون مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة «الحياة» في تمام الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد ثانية في تمام الساعة 9.15 صباحًا، كما يُعرض المسلسل أيضًا على شاشة قناة «CBC» في الساعة 12.15 صباحًا وستكون الإعادة في الساعة 5 صباحًا.