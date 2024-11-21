تامر كروان: معرفة الموسيقار بالعناصر السينمائية تجعله قادرا على تحليل رؤية المخرج

كشف الموسيقار تامر كروان عن رأيه في أهمية تمكّن المؤلف الموسيقي من العناصر الفنية للأعمال السينمائية مثل الإضاءة والتصوير، وذلك خلال الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وصرح «كروان» قائلاً: «مش لازم المؤلف الموسيقي يبقى متمرساً في كل العناصر الفنية، لكنه لازم يبقى مطلعاً على بعض عناصر الصناعة الفنية زي الإضاءة والتصوير، وده بيخليه قادر على تحليل وفهم رؤية المخرج بدل ما يحتاج شرح كتير».

الفرق بين موسيقى الأفلام التجارية والدرامية

وأوضح الموسيقار الفرق بين موسيقى الأفلام التجارية والدرامية قائلاً: «في الأفلام التجارية، الموسيقى بتدي طاقة أكبر من اللي موجود على الشاشة علشان المشاهد ينفعل أكتر. لكن في الأفلام الدرامية، خاصةً اللي بتعتمد على اللحظات المهمة، الموسيقى مش لازم تشتت انتباه المتلقي، ومثلاً، لو المخرج بيقدم مشهداً مهماً جداً والموسيقى طغت عليه، ده ممكن يبوظ المشهد».

تامر كروان يكشف كواليس عمله في فيلم باب الشمس

تحدث كروان عن كواليس مشاركته في فيلم باب الشمس، مشيراً إلى مشهد في الجزء الأول يتضمن انتصاراً لأهل القرية، وقال: «يسري نصر الله قال لي إنه حاسس إن في حاجة غلط في الموسيقى، وعايز نعمل عكس المشهد، لأن لحظة الانتصار دي كانت لحظة كاذبة، وده انعكس في الموسيقى».

تأتي هذه الندوة كجزء من احتفاء مهرجان القاهرة السينمائي بتجارب صنّاع السينما والموسيقى وإسهاماتهم في تطوير الأعمال الفنية.