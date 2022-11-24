في ذكراه الخامسة.. حادث مسجد الروضة بعيون الإعلام الدولي «عملية إرهابية جبانة»

في الذكرى الخامسة على وقوع حادث مسجد الروضة الإرهابي بمحافظة شمال سيناء، تسترجع «الوطن» تغطية وسائل الإعلام العربية والعالمية للهجوم الدموي، الذي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 305 مصلين وإصابة أكثر من 120 آخرين.

ووصفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الهجوم الإرهابي حينها بـ«أحد أعنف الهجمات في تاريخ مصر الحديث»، فيما وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الحادث بأنه الأكثر دموية ضد مدنيين، منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرب على الإرهاب.

بي بي سي: الإرهابيون أمطروا المصلين بوابل من الرصاص

كما ذكرت شبكة بي بي سي، أن الحادث نجم عن تفجير في محيط المسجد، وبعد التفجير حاصرت أربع سيارات دفع رباعي المسجد وأمطرت المصلين بوابل من الرصاص، وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعا مع مسئولين أمنيين لمناقشة تداعيات الحادث.

أما صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، فأشارت إلى أن الحرب ضد الإرهاب التي تشنها مصر في شبه جزيرة سيناء تشهد أعنف حلقاتها منذ سنوات، وأن رئاسة الجمهورية أعلنت حالة الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم الإرهابي.

الاتحاد: قتلة الأبرياء بلا دين

من جانبها، قالت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، تحت عنوان «قتلة الأبرياء بلا دين»، إن الإرهاب سيخسر الرهان على كسر إرادة مصر وشعبها، وأنه في كل عملية إرهابية جبانة وخسيسة تخرج مصر أقوى وأكثر تصميمًا على دحر الإرهاب.

وأضافت الصحيفة الإماراتية أن الإرهاب هو الذي يخسر وتنكشف مآربه وتسقط عنه اللافتة الكاذبة بأنه يتحرك بوازع ديني وبشعارات الإسلام، ولم نعد بحاجة إلى إثبات أن الإرهاب لا علاقة له بالدين بل إنه ضد الدين تماما، وهو يقتل المصلين الركع السجود في المساجد أو الكنائس ويختار لجرائمه أعظم أيام الله يوم الجمعة.

الخليج: النصر لمصر.. الحياة لشعبها

وأكدت صحيفة «الخليج»، فى افتتاحيتها التي جاءت بعنوان «النصر لمصر.. الحياة لشعبها»، أن الإمارات الوطن والدولة والقيادة والشعب مع مصر.. ولقد شعر الجميع هنا بالألم العظيم وهو يلقى أنباء فاجعة مسجد الروضة في سيناء.