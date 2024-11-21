الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري NILE

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

بدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

فقرات خططية متنوعة من مارسيل كولر

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على تخصيص فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.‏

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءً في مباراة مرتقبة بين الفريقين.

كان الأهلي استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون ‏مقابل ليتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ناديي الزمالك والاتحاد السكندري.