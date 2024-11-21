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فتح باب حجز التذاكر لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

كتب:

محمود شكر
06:25 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
نادي الأهلي

نادي الأهلي

أعلن موقع تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي، ونادي استاد أبيدجان الإيفواري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا يوم 26 نوفمبر 2024.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأسيك ابيدجان

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأسيك بيدجان، حيث ستكون الدجة الثالثة بمقابل 100 جنيه، بينماء ستكون الدرجة الثانية بقيمة 150 جنيها، والدرجة الأولى بقيمة 300 جنيه، وستكون مقصورة كبار الزوار بقيمة 750 جنيها.

ونشرت شركة تذكرتي عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، على أنه تم فتح باب الحجز لمباراة الأهلي أمام استاد ابيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نادي الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري NILE للمحترفين، والمقرر أن تقام على أرضية استاد السلام، في تمام الثامنة مساء غد الجمعة.

 

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