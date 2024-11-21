جائزة الجولدن جلوب.. ماذا قال حسين فهمي ويسرا بعد تتويجهما؟

أقيم فى الساعات القليلة الماضية، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المعروف بـ«حفلة السنوي في هوليوود» لأول مرة في مصر، إذ جرى الاحتفاء بأحد أبرز نجوم السينما العربية، وهما يسرا وحسين فهمي، وتتويجهما بجائزة عمر الشريف، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من المبدعين والفنانين من بينهم إلهام شاهين، نيللى كريم، ليلى علوي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، أمينة خليل، أبو، كريم قاسم، محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، وهنا شيحة، وآخرين.

حسين فهمي عن تكريمه بجائزة جولدن جلوب: فخور بها

أوضح الفنان حسين فهمي عن سعادته وفخره بتكريمه بجائزة عمر الشريف من جولدن جلوب، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تكريمه إضافة كبيرة لمشواره الفني، خاصة أن توقيت تكريمه تزامن مع فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وما يواجه من نجاحات وإشادة كبيرة من جميع الفنانين والنقاد.

يسرا: تجمعني علاقة أسرية مع عمر الشريف

أوضحت الفنانة يسرا في تصريحات لـ«الوطن»، أن تكريمها بجائزة عمر الشريف من جولدن جلوب، شرف كبير لها، خاصة أنها كانت تجمعها علاقة قوية مع الفنان الراحل عمر الشريف على المستوى الشخصي والعائلي، بالإضافة لتعاونها معه بعدة أعمال فنية ناجحة، وذات علامة فارقة في مشوارها الفني.

وجرى منح جائزة عمر الشريف ليسرا وحسين فهمي، تقديرًا لدورهما في تطوير صناعة الترفيه الفني في منطقة الشرق الأوسط، ولمساهماتهما في إثراء السينما العربية، ويُعدّ حفل جولدن جلوب أحد أهم الجوائز الفنية على مستوي العالم، منذ انطلاقه عام 1944.