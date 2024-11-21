أفلام عربية قصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي تنافس «الأجنبية»

قالت يوليانة سعدان، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك مجموعة مميزة من الأفلام القصيرة من عدة دول تعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأغلبها يسلط الضوء على القضايا الإٍنسانية والاجتماعية في المنطقة العربية.

أبرز الأفلام المنافسة في مهرجان القاهرة

وأضافت أن هناك أفلام عربية وأجنبية تتنافس ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي، منها «أمنية أخيرة» و«من المسافة صفر» و«عقبالك يا قلبي».

الأفلام القصيرة.. بوابة للتعبير الحر

وتابعت: «تعتبر الأفلام القصيرة بوابة مهمة للتعبير الحر، فيما تلقى دعما مستمرا من مهرجانات سينمائية عالمية مثل مهرجان كان ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما يجعل المسابقة شبيهة بسباق فني يعكس التنوع الثقافي وجميعها تتناول موضوعات لا تشبه بعضها البعض».