تكريم المخرج جيم شيريدان بجائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي

ألقى المخرج السينمائي جيم شيريدان، ضيف شرف الدورة الـ45 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محاضرة اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، بقيادة الناقد السينمائي محمد طارق.

وبدأت المحاضرة بتكريم جيم شيريدان ومنحه جائزة الهرم الذهبي، فيما قام الناقد الفني عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتسليمه التكريم.

أبرز أعمال جيم شيريدان

واشتهر جيم شيريدان بتقديم أعمال لها دور كبير في التأثير العميق بالنفس البشرية، منها: «The Secret Scripture، و Dream House ،Brothers ،Get Rich or Die Tryin،The Boxer ،The Field» وناقش خلال الندوة، كيف تساهم المشاهد الطبيعية المادية والثقافية والعاطفية للمكان في تطوير الشخصية من خلال النغمة البصرية والحبكة الدرامية العامة للفيلم، ما جعل مهرجان القاهرة السينمائي ينظم محاضرة خاصة له.

تفاصيل أيام القاهرة لصناعة السينما

جدير بالذكر، أن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، المقامة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقدم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من منتجين، مخرجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، الذين يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار.