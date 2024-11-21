عاجل.. تحرك مفاجئ من كولر بشأن رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بسبب تراجع مستوى الأخير في المباريات الماضية.

كولر يطالب بيرسي تاو بعدم التأثر بشائعات رحيله

وتحدث كولر مع بيرسي تاو، بشأن غياب تركيزه في الفترة الماضية، وعدم ظهوره بمستواه المعهود، على الرغم من المستوى الرائع الذي ظهر عليه في مباراتي جورماهيا، بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفقًا لما ذكره مصدر داخل النادي.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري طالب بيرسي تاو بغلق ملف مستقبله مع الفريق والشائعات التي تخرج بين فترة وأخرى، والتركيز مع الفريق في المباريات المقبلة.

وأضاف أن المدير الفني شدد على اللاعب بأن الفترة المقبلة مهمة جدًا وتحتاج لجهود كل اللاعبين، وعليه عدم التركيز في أي أمور أخرى، واستعادة مستواه مجددا، وتجنب الأخبار السلبية برحيله عن الفريق أو العروض الأخرى، وتقديم موسم جيد مع المارد الأحمر ومساعدة الفريق في التتويج بالبطولات.

منتخب جنوب إفريقيا يستبعد بيرسي تاو

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل، كما استبعد من منتخب جنوب إفريقيا في الأجندة الدولية الأخيرة، بقرار من هوجو بروس المدير الفني لمنتخب «البافانا بافانا».

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد ‏السكندري، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE.