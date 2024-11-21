«تعليم الجيزة» تعلن تعديل جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل للمراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، ليصبح من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلًا من الأحد 24 نوفمبر 2024.

نشر الجداول المعدلة لامتحان شهر نوفمبر

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم نشر الجداول المعدلة لامتحان شهر نوفمبر لحميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي الأسبوع المقبل.

امتحانات شهر نوفمبر صفوف النقل

وتعقد امتحانات شهر نوفمبر صفوف النقل على مستوى الإدارة لجميع الصفوف الدراسية وفقا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية، ويقوم موجه المادة بوضع 3 نماذج للامتحان في كل مادة ويكون لكل فصل 3 نماذج.