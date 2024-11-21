جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 بدمياط لكل الصفوف الدراسية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 ومن المقرر أن تنطلق في الثلث الأخير من الشهر الجاري، وتستمر نحو 5 أيام للصفوف الابتدائية بدايةً من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي، وكذلك صفوف النقل الإعدادية، وصفوف النقل الثانوية، على أن يطبق القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2024، ويتم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للامتحانات الشهرية، والفترة الزمنية المحددة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 في محافظة دمياط لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية، متضمنةً ما هو امتحان شهر نوفمبر، وكذلك متى امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي؟

وفيما يخص موعد امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي فإنّها تنعقد في الحصة الثالثة خلال الفترة من الأربعاء 27 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل.

امتحانات شهر نوفمبر للصف الثالث الابتدائي

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر للصف الثالث الابتدائي 2024 الأربعاء 27 نوفمبر الجاري كالآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر 2024.. امتحان اللغة العربية.

الخميس 28 نوفمبر 2024.. امتحان الرياضيات.

الأحد 1 ديسمبر 2024.. امتحان اللغة الإنجليزية.

الإثنين 2 ديسمبر 2024.. امتحان التربية الدينية.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.. متعدد التخصصات «اكتشف».

امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي، وكذلك جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي، وأيضًا جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي بمحافظة دمياط كالآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر.. امتحان اللغة العربية بالحصة الثالثة، والتربية الدينية بالحصة الرابعة.

الخميس 28 نوفمبر.. امتحان اللغة الإنجليزية في الحصة الثالثة.

الأحد 1 ديسمبر.. امتحان العلوم في الحصة الثالثة، يليه امتحان تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الحصة الرابعة.

الإثنين 2 ديسمبر.. امتحان الرياضيات في الحصة الثالثة.

الثلاثاء 3 ديسمبر.. امتحان الدراسات الاجتماعية في الحصة الثالثة، والمهارات المهنية في الحصة الرابعة.

امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي

وفيما يخص جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي 2024 فإنّه يأتي كما يلي:

الأربعاء 27 نوفمبر.. اللغة العربية بالحصة الثالثة، يليها التربية الدينية في الحصة الرابعة.

الخميس 28 نوفمبر.. امتحان اللغة الإنجليزية بالحصة الثالثة.

الأحد 1 ديسمبر 2024.. امتحان العلوم بالحصة الثالثة، يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالحصة الرابعة.

الإثنين 2 ديسمبر.. امتحان الرياضيات بالحصة الثالثة.

الثلاثاء 3 ديسمبر.. امتحان الدراسات الاجتماعية بالحصة الثالثة، يليه التربية الفنية في الحصة الرابعة.

امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي

الأربعاء 27 نوفمبر.. اللغة العربية يليها التربية الدينية، بالحصتين الثالثة والرابعة.

الخميس 28 نوفمبر.. الجبر يليه الهندسة، بالحصتين الثالثة والرابعة.

الأحد 1 ديسمبر.. اللغة الإنجليزية، بالحصة الثالثة.

الإثنين 2 ديسمبر.. العلوم، يليها الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بالحصتين الثالثة والرابعة.

الثلاثاء 3 ديسمبر.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، الحصتين الثالثة والرابعة.

امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

الأربعاء 27 نوفمبر.. اللغة العربية بالحصة الثالثة.

الخميس 28 نوفمبر.. اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، بالحصتين الثالثة والرابعة.

الأحد 1 ديسمبر.. الرياضيات، والتربية الدينية، بالحصتين الثالثة والرابعة.

الإثنين 2 ديسمبر.. العلوم المتكاملة، والتربية الوطنية، بالحصتين الثالثة والرابعة.

الثلاثاء 3 ديسمبر.. الفلسفة والمنطقة، واللغة الأجنبية الثانية، بالحصتين الثالثة والرابعة.

امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي

الأربعاء 27 نوفمبر.. اللغة العربية لجميع الشعب بالحصة الثالثة، والرياضة التطبيقية للشعبة العلمية بالحصة الرابعة.

الخميس 28 نوفمبر.. اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب بالحصة الثالثة، والأحياء للشعبة العلمية بالتزامن مع التاريخ للشعبة الأدبية في الحصة الرابعة.

الأحد 1 ديسمبر.. الفيزياء للشعبة العلمية بالتزامن مع الجغرافيا للشعبة الأدبية الحصة الثالثة، والتربية الدينية لجميع الشعب في الحصة الرابعة.

الإثنين 2 ديسمبر.. الرياضيات العامة والبحتة لجميع الشعب في الحصة الثالثة، والتربية الوطنية لجميع الشب في الحصة الرابعة.

الثلاثاء 3 ديسمبر.. الكيمياء للشعبة العلمية، بالتزامن مع علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية في الحصة الثالثة، واللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب بالحصة الرابعة.