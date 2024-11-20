«تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024، لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، والمقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الحاري.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة أن امتحانات شهر نوفمبر 2025، وفقا للمواعيد المعلنة ويتم عقدها بمعدل نصف فترة دراسية أو فترة دراسية وفقا للوزن النسبي للمادة الدراسية وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، ويستمر اليوم الدراسي بشكل طبيعي بعد انتهاء الامتحان.

امتحانات شهر نوفمبر

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أن امتحانات شهر نوفمبر 2024 في الفترة الدراسية الثانية من اليوم الدراسي، ويتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع مسئولية الإدارات التعليمية