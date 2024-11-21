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أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار المركزي اليوم

كتب:

أشرف توفيق
11:38 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
البنك المركزي

البنك المركزي

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسعار الفائدة في البنوك

نستعرض أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار المركزي على الشهادات الادخارية الثابتة الثلاثية، التي تبلغ مدتها 3 سنوات، وتتنوع دورية صرف العائد الخاص بها، بين شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي.

البنك الأهلي المصري

- الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الثابت 21.5% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

بنك مصر

- شهادة القمة ومدتها 3 سنوات ذات العائد الثابت، يبلغ سعر الفائدة 21.5%؜ سنويا، ويصرف العائد شهريا.

بنك التعمير والإسكان

- الشهادة الماسية، مدتها 3 سنوات بسعر فائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة الثلاثية مدتها 3 سنوات Luxury بسعر فائدة 20% سنوي، ويصرف العائد سنويا، و18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك القاهرة

- شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، وسعر الفائدة عليها 20%؜ سنوي ويصرف العائد شهريا.

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بقلم أشرف توفيق