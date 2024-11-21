أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
كتب:
أشرف توفيق
11:38 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
البنك المركزي
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة في البنوك
نستعرض أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار المركزي على الشهادات الادخارية الثابتة الثلاثية، التي تبلغ مدتها 3 سنوات، وتتنوع دورية صرف العائد الخاص بها، بين شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي.
البنك الأهلي المصري
- الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الثابت 21.5% سنويا، ويصرف العائد شهريا.
بنك مصر
- شهادة القمة ومدتها 3 سنوات ذات العائد الثابت، يبلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا، ويصرف العائد شهريا.
بنك التعمير والإسكان
- الشهادة الماسية، مدتها 3 سنوات بسعر فائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا.
- الشهادة الثلاثية مدتها 3 سنوات Luxury بسعر فائدة 20% سنوي، ويصرف العائد سنويا، و18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.
بنك القاهرة
- شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، وسعر الفائدة عليها 20% سنوي ويصرف العائد شهريا.