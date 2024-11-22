حالة الطقس اليوم.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات؟

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت كل الأنحاء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، بالرغم من حلول النصف الثاني من فصل الخريف الذي يتسم بانخفاض الحرارة والبرودة الملحوظة، الأمر الذي يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم 22 نوفمبر، مع توضيح هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة أم لا؟

هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات؟

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارا على كل الأنحاء، ويكون هناك فرص لظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ليستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم الجمعة وغدا السبت، لتصل العظمى في القاهرة الكبرى لـ 27 درجة مئوية.

أماكن تنشط بها حركة الرياح اليوم

وعن أماكن نشاط الرياح، فمن المتوقع أن تكون نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة، وتنشط أيضا على شمال الصعيد، وتصل سرعتها إلى 32 كيلومترا في الساعة، بينما تكون حركة الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وحنوب الصعيد.

طقس غائم على بعض المناطق

وعن حالة السحب، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون الطقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1 و 1.75 متر، واتجاه الرياح يكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية.