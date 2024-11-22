خبير دولي: حكومة إسرائيل تقف أمام مفاوضات التهدئة.. ونتنياهو انتهى «سياسيا»

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يقفوا ضد كل المفاوضات التي بشأنها تعمل على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن نتنياهو مصمم على إفشال مساعي الإدارة الأمريكية في تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

مغادرة بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أصداء وتداول أقاويل في الشارع الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها القدرة على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، موضحًا أن الحزب الديمواقراطي في أمريكا يريد مغادرة بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية.

ولفت إلى أن خبر إصدار المحكمة الدولية الجنائية مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت جاء كالصاعقة على تل أبيب، موضحًا أن أهم نقطة بشان إصدار المذكرة هي موافقة معظم الدول الأوروبية على القرار.

الدول الأوروبية محظورة الدخول على نتنياهو

وأشار إلى أن الدول الأوروبية أصبحت محظورة الدخول على نتنياهو، علاوة على ذلك فإنه سيقيد حركة نتنياهو وجالانت في التحرك للعواصم الأوروبية لاسيما في بعض العواصم الإفريقية والأسيوية، ويعتبر نتنياهو انتهى سياسيًا.