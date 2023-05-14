أسعار الأسماك والدواجن المجمدة في منافذ التموين اليوم الأحد

تشهد منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، إقبالا كبيرا من جانب الموطنين لشراء الأسماك والدواجن المجمدة، المتوفرة يوميا وبكميات كبيرة في جميع المنافذ، بأسعار أقل بكثير عن أسعارها لدى المحلات التجارية في جميع الأسواق والمحافظات.

وانخفضت أسعار الدواجن والأسماك بنحو 35% عن أسعارها في الأسواق، حيث تحرص وزارة التموين على توفير السلع الغذائية والبروتين الحيواني لجميع المواطنين بأسعار مخفضة.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

وجاءت أسعار الأسماك اليوم الأحد في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، كما يلي.

- كيلو سمك بلطي يتراوح بين 43 و55 جنيها.

- سمك بوري يتراوح بين 75 و85 جنيها.

- سمك مكرونة يتراوح بين 55 و60 جنيها.

- سمك فليه قشر بياض 95 جنيها.

- سمك سردين 35 جنيها.

- جمبري حجم وسط 197 جنيها.

- الثعابين بين 50 و140 جنيها

- المرجان يتراوح بين 40 و70 جنيها

- الكابوريا بين 75 و155 جنيها.

أسعار الدواجن المجمدة اليوم

وتوفر منافذ وزارة التموين، كميات كبيرة من الدواجن المجمدة البلدي، بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يتراوح سعرها بين 65 و90 جنيها وفقا لوزن الفرخة، خاصة أنّ وزنها يتراوح بين كيلو و500 جرام إلى 2 كيلو.