7 ألوان شائعة تجسد الشخصية النرجسية.. اهرب منها

الألوان ليست مجرد عناصر جمالية تزين حياتنا، بل هي لغة تعكس أعماق النفس البشرية وصفاتها المختلفة، تمتلك قدرة فريدة على التعبير عن الشخصية، ورغباتها، وحتى طريقة تفاعلها مع الآخرين، وإحدى الشخصيات المثيرة للجدل هي الشخصية النرجسية، التي تتميز بحبها اللافت للأنظار، وثقتها الزائدة بنفسها، ورغبتها الدائمة في أن تكون محور الاهتمام.

من خلال علم نفس الألوان، يمكننا استكشاف كيف تؤثر اختيارات الألوان على تفسير السمات النرجسية، وكيف تعكس هذه الألوان رغبة النرجسيين في التميز والتفرد، فما هي تلك الألوان التي قد تُعبر عن الشخصية النرجسية وفق موقع«psychologia».

ألوان تعبر عن الشخصية النرجسية

الشخصية النرجسية غالبًا ما تنجذب إلى ألوان معينة تعبر عن حبها للتميز، الإعجاب بالذات، والرغبة في لفت الأنظار، إليك 7 ألوان شائعة ترتبط بالشخصيات النرجسية:

1- الذهبي: يعكس الفخامة، والثقة الزائدة بالنفس، والرغبة في لفت الانتباه، ويرتديه النرجسي لأنه يشير إلى التميز والبحث عن المكانة العالية التي يبحث عنها.

2- الأحمر: يمثل القوة، الجرأة، والشغف الكبير، ويفضله الشخص النرجسي لأنه يجذب الانتباه بسهولة ويعبر عن شخصية قوية تحب أن تكون محط الأنظار.

3- الأسود: يعبر عن الغموض، القوة، والهيبة، ويعطي انطباعًا بالقوة والسيطرة التي يسعى لها النرجسيون.

4- الأرجواني أو البنفسجي الداكن، لأنه يرمز إلى التميز والإبداع والطبقة الراقية، ويرتبط بالسلطة والرغبة في أن يكون الشخص مختلفًا عن الآخرين.

5- الأبيض الناصع: يعكس النقاء والتميز، ويشير إلى الكمال والتفوق، وهي صفات يعتقد النرجسي أنه يملكها.

6- الوردي الزاهي: يعبر عن الحيوية والجاذبية، ويناسب الشخص النرجسي لأنه يشير إلى حب لفت الأنظار والشعور بالجاذبية الشخصية.

7- الأزرق الملكي: يمثل الثقة بالنفس والهيبة، ويعطي إحساسًا بالقوة والسيطرة مع لمسة من الأناقة.

قالت الدكتورة إيناس علي استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن» إن الألوان بالفعل تؤثر وتعبر عن بعض الشخصيات، والذهبي أكثر الألوان التي تعبر عن الشخص النرجسي.

صفات الشخص النرجسي

1- من صفات الشخص النرجسي، الشعور الكبير بأهمية الذات، والمبالغة في تقدير قدراتهم أو إلزام أنفسهم بمعايير عالية بشكل غير معقول.التفاخر أو المبالغة في إنجازاتهم.

2- تخيلات متكررة حول امتلاك أو استحقاق أو نجاح أو قوة أو ذكاء أو جمال أو حب أو تحقيق الذات.

3- الحاجة إلى الإعجاب، لأن شعورهم باحترام الذات هش، كما أنه منشغل بمعرفة ما يعتقده الآخرون عنهم.

4- الرغبة في استغلال الآخرين: استخدام الآخرين بوعي أو بغير وعي، وتكوين صداقات أو علاقات مع أشخاص يعززون احترامهم لذواتهم أو مكانتهم.

5- الحسد المتكرر.

6- الغطرسة، والتصرف بطريقة متكبرة أو ازدرائية.