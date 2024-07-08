5 نصائح للتعامل مع الطفل النرجسي.. ابتعد عن التهديد

شعور بأهمية الذات وإعجاب دائم بالشكل واستعراض القوة والذكاء، كلها علامات تشير إلى أن الطفل يعاني من النرجسية التي تجعله يعتبر نفسه متفوقا على الجميع في كل شيء، ويستحق مزيدا من الاهتمام والالتفاف حوله دونا عن أخوته، الأمر الذي يفرض على الوالدين أسلوبا خاصا في التعامل معه وتقويم سلوكه.

لماذا يصبح الطفل نرجسيا؟

الطفل المصاب باضطراب الشخصية النرجسية لا يتقبل النقد، وذلك نتيجة الثقة الزائدة بالنفس التي تجعله ينظر إلى الآخرين نظرةً دونية يتحول معها إلى شخص أناني لا يعترف إلا بحقوقه، بحسب الدكتور سعد سيد استشاري الطب النفسي للأطفال الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن بعض السلوكيات الخاطئة التي يتبعها الوالدان في تنشأة طفلهما تؤدي إلى ارتفاع تقديره لذاته، ومنها المبالغة في الاهتمام والتدليل، ومنحه أدورا لا تليق بصغر سنه والميل إلى مقارنته بالآخرين وحثه على أن يكون دوما أفضل من الجميع، كذلك تلعب المشكلات الأسرية مثل انفصال الوالدين، دورا في بناء الشخصية النرجسية التي تعوض الإحساس بالحب الأبوي من خلال المبالغة في حب الذات.

كيفية التعامل مع الطفل النرجسي

يعتبر العناد والكذب من أهم الصفات التي تظهر على الطفل النرجسي عند ميل الوالدين إلى العقاب والتهديد لتهذيب سلوكه، إلا أن ذلك الأسلوب لا يجدي نفعا معه وغالبا ما ينتهي الأمر بشعوره بعدم القبول من أسرته فيزيد من محاولاته في الاستحواذ على انتباههما كأن يتدخل في أحاديثهما ويفرض عليهما سماعَ حكاياته الطفولية المختلقة والانشغال بمشكلاته المفتعلة كأن يدّعي بأن أحد زملائه تعدى عليه في المدرسة.

وبحسب «استشاري الطب النفسي»، يمتلك الطفل النرجسي قدرا من الذكاء والقدرة على المراوغة والكذب تجعله في منأى عن محاولات والديه للتعامل معه بالأساليب التقليدية القائمة على العقاب والتعنيف، لذلك ينصح باتباع النصائح التالية لتعديل سلوك الطفل النرجسي:

1. عدم التقليل من شأن الطفل خاصةً أمام الآخرين كي لا تؤذي كبرياءه.

2. الحديث مع الطفل لمعرفة أسباب مبالغته في الإعجاب بنفسه.

3. ترسيخ مبدأ التعايش مع الآخرين والتواضع وعدم الانشغال بالمقارنة.

4. علّم طفلك مساعدة الآخرين وإيثارهم على نفسه ليتشكل لديه حب العطاء ونبذ الأنانية.

5. الاهتمام بالجوانب المميزة في شخصيته وتنمية قدراته المعرفية والبدنية.