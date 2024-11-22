أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 22-11-2024 في بورصة الدواجن.. آخر تحديث

أعلنت بورصة الدواجن عن تفاصيل آخر تحديث بشأن أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 22-11-2024 في المزارع، كما حددت أسعار مختلف أنواع الكتاكيت في الشركات المختلفة الأبرز في السوق المحلية، وتُعد الكتاكيت البيضاء والساسو والبلدي هي الأكثر انتشارًا في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

وجاء سعر الكتاكيت اليوم الجمعة داخل البورصة في التحديث الأخير، كالتالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في آخر تحديث

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في البورصة بالتحديث الأخير ما بين 30 إلى 36 جنيها، فيما بلغ سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» 27 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم في البورصة

- سعر الكتاكيت الساسو اليوم الجمعة في البورصة: من 19 إلى 20 جنيها.

- سعر الكتاكيت الساسو بيور اليوم الجمعة في البورصة: من 20 إلى 21 جنيها.

- سعر الكتاكيت البلدي اليوم الجمعة في البورصة: من 6 إلى 6.5 جنيه.

- سعر الكتاكيت الهجين اليوم الجمعة في البورصة: من 12 إلى 13 جنيها.

- سعر الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الجمعة في البورصة: من 14 إلى 15 جنيها.

- سعر الكتاكيت الروزي بيور اليوم الجمعة في البورصة: من 17 إلى 18 جنيها.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- سعر الكتاكيت القاهرة للدواجن اليوم الجمعة: 36.5 جنيه.

- سعر الكتاكيت نيوهوب إيجيبت للدواجن اليوم الجمعة: 35 جنيها.

- سعر الكتاكيت الوطنية اليوم الجمعة: 36 جنيها.

- سعر كتاكيت الوادي اليوم الجمعة: 32 جنيها.

- سعر كتاكيت مكة المكرمة «الأبيض» اليوم الجمعة: 35 جنيها.

- سعر الكتاكيت مكة المكرمة «الساسو» اليوم الجمعة: 25 جنيها.

- سعر الكتاكيت طنبول اليوم الجمعة: 42 جنيها.

- سعر الكتاكيت نيوجين اليوم الجمعة: 36 جنيها.

- سعر الكتاكيت القصبي اليوم الجمعة: 37 جنيها.