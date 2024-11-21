أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 21-11-2024 في بورصة الدواجن
كتب:
محمد سيف
11:02 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
أسعار الكتاكيت
قال سامح عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 21-11-2024 مستقرة في بورصة الدواجن، وأن عملية الرواج على الشراء جيدة وهذا الأمر يسهم في رواج صناعة الدواجن ووفرة الإنتاج في الأسواق.
أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن
وأشار رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الكتاكيت اليوم الخميس، جاءت على التالي:
سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس نحو 35 جنيهًا للكتكوت الواحد، محققًا أدنى مستوى له منذ 60 يومًا.
كما سجل سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» اليوم الخميس تحديثاً جديداً وسجل 28 جنيهًاً في بورصة الدواجن.
سعر الكتاكيت الساسو اليوم الخميس داخل البورصة بـ21 جنيهًا.
ووصلت أسعار الكتاكيت الساسو بيور اليوم الخميس داخل البورصة بداية من 20 جنيهًا.
كما تراوحت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس داخل البورصة نحو7 جنيهًات.
كما سجلت أسعار الكتاكيت الهجين اليوم الخميس داخل بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 12 إلى 13 جنيهًا.
وسجل سعر الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الخميس داخل بورصة الدواجن 15 جنيهًا.
وتراوح سعر الكتاكيت الروزي بيور اليوم الثلاثاء داخل البورصة بداية من 17 إلى 18 جنيهًا.
سعر كتاكيت الشركات اليوم
سجل سعر الكتاكيت القاهرة للدواجن اليوم: 35 جنيهًا.
وبلغ سعر الكتاكيت نيوهوب إيجيبت للدواجن اليوم: 35 جنيهًا.
وصل سعر الكتاكيت الوطنية اليوم إلى:35.5 جنيهًا.
سجل سعر كتاكيت الوادي اليوم: 32 جنيهًا.
ووصل سعر الكتاكيت طنبول اليوم إلى: 40 جنيهًا.
كما بلغ سعر الكتاكيت نيوجين اليوم: 36 جنيهًا.
ووصل سعر الكتاكيت القصبي اليوم إلى: 37 جنيهًا.
بلغ سعر كتاكيت مكة المكرمة «الأبيض» اليوم: 35 جنيهًا.
سجل سعر الكتاكيت مكة المكرمة «الساسو» اليوم: 25 جنيهًا.
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