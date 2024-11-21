براتب يصل إلى 2000 ريال.. وظائف شاغرة بالسعودية في شركة معارض سيارات

تحتاج إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات والنقل الثقيل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى تعيين 10 أشخاص في وظيفة مندوبي مبيعات ذوي خبرة في هذا المجال، للانضمام إلى فريق العمل بالشركة، فإذا كنت تمتلك خبرة في هذا المجال وترغب في العمل بشركة مرموقة، فإن هذه الفرصة قد تكون الأنسب لك، وفقا لموقع التوظيف «فرصنا».

تفاصيل الوظيفة

تتطلب فرصة العمل خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال، بالإضافة إلى مؤهل عالٍ، مقابل توفير راتب أساسي يصل إلى 2000 ريال سعودي شهريا، مع دوام كامل، والتفاصيل كالتالي:

المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات.

مكان العمل: الرياض، المملكة العربية السعودية.

العدد المطلوب: 10 مندوبين مبيعات.

نوع العمل: دوام كامل.

المهام والمسؤوليات

يتطلب الالتحاق بهذه الوظيفة القيام بمجموعة من المهام، وهي كالتالي:

العمل في مجال المبيعات الداخلية.

تقديم وعرض المنتجات والخدمات للعملاء في معارض السيارات والنقل الثقيل.

بناء علاقات مع العملاء الجدد والحفاظ على العلاقات مع العملاء الحاليين.

تحقيق أهداف المبيعات المقررة شهريا.

متابعة عمليات البيع من البداية حتى النهاية لضمان رضا العملاء.

متطلبات الوظيفة

يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة متوسطة في المبيعات، ويفضل أن تكون في مجال معارض السيارات أو النقل الثقيل.

الحد الأدنى للخبرة المطلوبة هو 5 سنوات.

الجنس: مطلوب ذكور فقط.

المؤهل التعليمي: يجب أن يكون لدى المتقدم مؤهل عال.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

المهارات التقنية: لا يشترط إتقان الحاسب الآلي أو مايكروسوفت أوفيس.

الراتب والمزايا

الراتب الأساسي: يتراوح بين 1500 - 2000 ريال سعودي شهريا، حسب الخبرة والكفاءة.

نوع العمل: دوام كامل مع ساعات عمل ثابتة.

التقديم للوظيفة

إذا كنت مهتما بهذه الفرصة وتستوفي الشروط المذكورة أعلاه، يمكنك التقديم الآن عبر الموقع الإلكتروني بالضغط على هذا الرابط، أو إرسال سيرتك الذاتية إلى الشركة.