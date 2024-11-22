فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمنيا للصيانة الدورية غدًا

أعلنت محافظة المنيا، عن قطع الكهرباء في عدة مناطق بمركز المنيا، غدًا السبت الموافق 23/11/2024، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات الكهربائية بالمركز، وذلك لمدة 5 ساعات.

قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمنيا

وكشفت هندسة كهرباء المنيا، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، عن قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة المنيا، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء السبت، في شارع الجمهورية (من الكورنيش حتى شارع مصطفى فهمي) و(من شارع الجمهورية حتى شارع صاروفيم ) وشارع عثمان ( من شارع الجمهورية حتى شارع صاروفيم ) والبرج الكائن به الشركة المتحدة للأدوية بكورنيش النيل بمدينة المنيا، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية للمحولات المسؤولة عن تغذية تلك المناطق.

تعليمات مهمة للمواطنين

ونصحت محافظة المنيا ، المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ اللازم قبل انقطاع التيار الكهربائي، مثل إطفاء الأجهزة الكهربائية، وحفظ المواد الغذائية التي تتطلب التبريد، مشيرة إلى أن فترة انقطاع الكهرباء ستكون نحو 5 ساعات متصلة.