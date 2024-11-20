محافظ المنيا يحتفل بأعياد الطفولة: «اللبنة الأساسية في بناء المجتمع»

شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، احتفالية فنية بمناسبة أعياد الطفولة التي نظمتها إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة على مسرح ديوان عام المحافظة .

توفير كافة سبل الرعاية الصحية لحماية مستقبل الطفل

وخلال الاحتفالية، أكد اللواء كدواني حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا الطفل باعتباره اللبنة الأساسية في بناء المجتمع ومستقبل الوطن بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين الرامية إلى رعاية الطفل وحماية مستقبله، إلى جانب ما تتبناه الدولة من فعاليات وأنشطة ومبادرات في مقدمتها مبادرة حياة كريمة ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

عرض لوحات استعراضية خلال الاحتفالية

تضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والأدبية إلى جانب باقة من الأغاني الوطنية ولوحات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية بمديرية الشباب و الرياضة و فقرات غنائية لكورال أطفال مكتبة مصر العامة، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «وكانت البداية »من إعداد مكتبة مصر العامة بالمنيا.

وفي نهاية الاحتفالية، كرم المحافظ الطالب مجدي محمد صابر عضو بمكتبة مصر العامة لفوزه بالمركز الثالث وحصوله على البرونزية على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني ، متمنيا له المزيد من الفوز والتوفيق .

شهد الاحتفالية اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رشا المهدى عضو مجلس الشيوخ ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات الخدمية، وفاطمة الزهراء علي مدير إدارة الأمومة والطفولة والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة ، والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، بالإضافة إلى الدكتورة اسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل، وجمهور غفير من الأطفال وأولياء الأمور .