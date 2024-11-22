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الفنان علاء عرفة: مهرجان القاهرة السينمائي عالمي.. والدورة الحالية استثنائية

كتب:

شريف سليمان
11:16 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
الفنان علاء عرفة

الفنان علاء عرفة

وقالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، في دار الأوبرا المصرية على مشارف الانتهاء، حيث استمرت سلسلة من الندوات عن الأعمال السينمائية والدرامية وأسرار تقنيات المونتاج الحديثة.

وعرض برنامج «صباح جديد»، ويقدمه الإعلاميين محمد جاد وآية الكفوري، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حضور جماهيري قوي في آخر أيام مهرجان القاهرة السينمائي».

وقال الفنان علاء عرفة، إنّ مهرجان القاهرة عالمي، ويشهد تطورات كبيرة من حيث عدد الأفلام وتشجيع الشباب، وفي هذا العام، دعمت إدارة المهرجان الأشقاء في فلسطين، وبالتالي، كانت الدورة الحالية استثنائية.

مناقشة أعمال المونتير أحمد حافظ

وقالت نورهان عجيزة، إنّ إحدى الجلسات تحدث فيها الحضور عن كواليس أعمال المونتير أحمد حافظ في أفلامه الشهيرة، من خلال نظرة تفصيلية إلى حرفة تشكيل السرد من خلال فن المونتاج.

وذكر أحمد حافظ مونتير سينمائي، إن تقنيات السينما تتقدم وأصبحت في مرحلة مميزة للغاية، لافتًا، إلى أنه استفاد من مشاركته في المهرجان إذ التقى فنانون من جنسيات مختلفة وشاهد أفلاما كثيرة مميزة للغاية.

وقالت مريم أبو عوف مديرة الجلسة، إن الدورة الحالية ناجحة للغاية من حيث اختيار الأفلام، مثل الأفلام القصيرة والأفلام التي تناولت قطاع غزة، وكل ذلك في إطار برامجي كبير جدا، مشيدة بتسليط الضوء على قطاع غزة.

نقاشات على المسرح المكشوف

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنّه على المسرح المكشوف استمرت النقاشات مع الجمهور عن رؤيته حول عملية اتخاذ القرار الإبداعي، والتعاون مع المخرجين والدور الحيوي للمونتير في سرد القصة عبر الشاشة.

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